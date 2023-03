Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Amazon 88,18 EUR

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 93,08 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 93,08 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 94,26 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 10.645.493 Amazon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,83 USD) erklomm das Papier am 30.03.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Abschläge von 14,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 508,90 USD je Amazon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 02.02.2023 vor. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Amazon mit 1,39 USD je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.204,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 137.412,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

