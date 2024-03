Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Mittag an Fahrt

Amazon im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 174,14 USD zu.

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 174,14 USD. Zuletzt wechselten 32.668 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 180,14 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,45 Prozent hinzugewinnen. Am 14.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 97,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,00 USD.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 169.961,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 149.204,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2024 4,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

