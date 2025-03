Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 201,39 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 201,39 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 201,59 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 199,50 USD. Bisher wurden heute 1.650.435 Amazon-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,42 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 151,61 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 258,86 USD aus.

Am 06.02.2025 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 187,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,49 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,35 USD je Aktie aus.

