Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zieht am Freitagmittag an

Das Papier von Amazon legte um 22:00 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 102,06 USD. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 102,38 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,75 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 43.808.020 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 162,20 USD erreichte der Titel am 07.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 37,08 Prozent niedriger. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 147,67 USD an.

Am 02.02.2023 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Amazon hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,39 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.204,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.04.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,45 USD fest.

