Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteuert sich am Freitagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 22:00 Uhr 0,9 Prozent auf 102,06 USD. Bei 102,38 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 100,75 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 43.808.020 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.04.2022 auf bis zu 162,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Mit einem Kursverlust von 25,33 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 147,67 USD.

Am 02.02.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ebenfalls ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.204,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 137.412,00 USD eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.04.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,45 USD je Amazon-Aktie belaufen.

