Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag im Aufwind

Um 22:00 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 102,06 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 102,38 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 100,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 43.808.020 Stück.

Am 07.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,44 USD am 07.01.2023. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 25,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 147,67 USD für die Amazon-Aktie.

Amazon gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Amazon hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,39 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 149.204,00 USD umgesetzt, gegenüber 137.412,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,45 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

