Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Amazon zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Amazon-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 188,76 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Amazon-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 188,76 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 189,45 USD. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 188,27 USD aus. Bei 189,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.664.374 Amazon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,77 USD) erklomm das Papier am 12.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,53 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 104,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 210,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,53 Prozent auf 143,31 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 127,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2024 4,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

