Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Amazon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 125,98 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 125,98 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 125,82 EUR. Bei 126,10 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.924 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,50 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,56 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 169,86 USD.

Am 03.08.2023 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD gegenüber -0,20 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 134.383,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121.234,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,85 Prozent gesteigert.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,21 USD fest.

