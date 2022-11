Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zieht am Montagmittag an

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,10 EUR

Um 12:22 Uhr sprang die Amazon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 92,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 92,42 EUR. Mit einem Wert von 91,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 74.174 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 166,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,35 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 89,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 521,70 USD.

Am 27.10.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 127.101,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110.812,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,095 USD je Amazon-Aktie.

