Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 148,18 USD zu.

Die Amazon-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 148,18 USD. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 148,24 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 146,80 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 8.345.551 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 155,63 USD erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 5,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 81,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 81,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 180,88 USD.

Am 26.10.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143.083,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.101,00 USD in den Büchern standen.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 2,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

