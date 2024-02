Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Fokus

Die Aktie von Amazon zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Amazon-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 158,20 EUR.

Mit einem Wert von 158,20 EUR bewegte sich die Amazon-Aktie um 09:21 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 158,58 EUR. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 158,10 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 158,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.185 Amazon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 159,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 1,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,31 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 47,97 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 199,00 USD für die Amazon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 01.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 169.961,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149.204,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Aktie aus.

