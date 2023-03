Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 88,98 EUR

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 12:01 Uhr 0,2 Prozent. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 21.991 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,83 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 45,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 15,10 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 508,90 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 02.02.2023 vor. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149.204,00 USD – ein Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 137.412,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 1,48 USD je Aktie aus.

