Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 95,63 EUR

-0,31% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 105,31 USD. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 104,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,04 USD. Zuletzt wechselten 7.757.092 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 146,57 USD. Gewinne von 28,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 149,11 USD für die Amazon-Aktie.

Am 27.04.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 127.358,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 116.444,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Amazon am 27.07.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 1,57 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Wann und wo ist Bitcoin-Mining profitabel? Das sind die Margen beim Bitcoin-Mining

April 2023: Experten empfehlen Amazon-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com