Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 186,88 USD.

Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 186,88 USD. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 186,39 USD aus. Bei 187,31 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.209.963 Stück gehandelt.

Am 07.05.2024 markierte das Papier bei 189,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,63 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 43,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 210,50 USD angegeben.

Amazon ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143,31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,36 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 4,53 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

