Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verbilligt sich am Nachmittag

So bewegt sich Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 139,89 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 139,89 USD ab. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 138,80 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,65 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.010.020 Amazon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 146,57 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 4,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 169,86 USD.

Am 03.08.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 134.383,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121.234,00 USD in den Büchern standen.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,07 USD je Amazon-Aktie belaufen.

