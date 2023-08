Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Vormittag südwärts

Amazon im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Amazon. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 128,42 EUR ab.

Die Amazon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 128,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 128,04 EUR. Bei 128,80 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.866 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,98 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 12,12 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 40,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 169,86 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 134.383,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 121.234,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,07 USD je Aktie belaufen.

