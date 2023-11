Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon fällt am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 142,18 USD ab.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 142,18 USD. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 141,85 USD nach. Bei 142,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.737.257 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,13 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143.083,00 USD – ein Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 127.101,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 01.02.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 2,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

