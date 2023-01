Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Amazon am Vormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Amazon 81,32 EUR

1,32% Charts

News

Analysen

Das Papier von Amazon legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 80,92 EUR. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,99 EUR. Bei 80,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 4.214 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 47,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,04 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,04 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 512,20 USD angegeben.

Am 27.10.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127.101,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 110.812,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,097 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Dezember 2022: Experten empfehlen Amazon-Aktie mehrheitlich zum Kauf

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie im Rückwärtsgang: Amazon kündigt Streichung von mehr als 18.000 Stellen an

Amazon, Meta, Salesforce & Co.: US-Technologiefirmen bauen 2022/2023 Stellen ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com