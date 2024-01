Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Amazon

Kursentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 148,69 USD abwärts.

Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 148,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 51.832 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 155,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 87,09 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,43 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,88 USD.

Am 26.10.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,28 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143.083,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 127.101,00 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

