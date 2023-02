Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Amazon 93,97 EUR

Um 09:22 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 93,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 93,99 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.674 Amazon-Aktien.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 154,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 39,14 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 77,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 21,99 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 508,90 USD.

Am 02.02.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 149.204,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137.412,00 USD umgesetzt.

Am 27.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 1,59 USD im Jahr 2023 aus.

