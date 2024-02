Kursentwicklung

Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag gefragt

09.02.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Amazon zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 170,77 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Amazon 160,72 EUR 2,40 EUR 1,52% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 170,77 USD zu. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,70 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 171,00 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.982.171 Stück gehandelt. Am 03.02.2024 markierte das Papier bei 172,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Bei 88,12 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 48,40 Prozent wieder erreichen. Im Jahr 2023 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 199,00 USD. Am 01.02.2024 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 169.961,00 USD umgesetzt, gegenüber 149.204,00 USD im Vorjahreszeitraum. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,09 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: NVIDIA fast mehr wert als Amazon Januar 2024: Experten empfehlen Amazon-Aktie mehrheitlich zum Kauf BMW-Aktie in Grün: BMW und Amazon klagen gemeinsam erfolgreich gegen Markenpiraterie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Eddy Galeotti / Shutterstock.com