Amazon-Aktie aktuell: Amazon auf rotem Terrain

Heute im Fokus

DAX mit neuem Rekordhoch -- Bitcoin steigt auf Zwei-Wochen-Hoch -- Symrise strebt Umsatzwachstum an -- Deutsche Post, Continental, Siltronic, FUCHS PETROLUB, DMG MORI im Fokus

BMW und Daimler verkaufen gemeinsame Park-Bezahl-App "Park Now". ElringKlinger erhält Großauftrag über Batteriekomponenten. Airbus unterschreibt Absichtserklärung zu britischem Rüstungsprojekt. Ryanair will in Deutschland wieder expandieren. T-Mobile US setzt gezielt Kundendaten für Werbung ein. Russland verklagt Google, Facebook und Twitter. Lungenkrebsmedikament von Novartis verfehlt Studien-Ziel.