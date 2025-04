Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon legt am Nachmittag zu

Amazon im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 173,88 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,9 Prozent auf 173,88 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 174,04 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 172,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.853.382 Amazon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,47 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 151,61 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 12,81 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 255,29 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 06.02.2025. Es stand ein EPS von 1,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 187,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 169,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 6,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

