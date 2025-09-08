Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Dienstagabend nordwärts

Amazon im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Amazon. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 238,11 USD.

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 238,11 USD. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 238,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 236,32 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.253.439 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 47,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 167,70 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 147,98 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 6,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

