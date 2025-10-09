Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 222,20 USD ab.

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 222,20 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 221,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,12 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.984.016 Amazon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,14 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 161,56 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 167,70 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,98 Mrd. USD umgesetzt.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,67 USD je Amazon-Aktie.

