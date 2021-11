Amazon Aktie News: Amazon mit Einbußen

Die Aktienmärkte sind seit dem Corona-Crash im März 2020 extrem gut gelaufen. In der Folge bewegen sich die Kurse nahe historischer Höchststände. Wie auch Sie am Höhenflug der Aktienmärkte teilhaben können und was es nach vorne zu berücksichtigen gilt, erfahren Sie im

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinig -- Bayer hebt Gewinnausblick leicht an -- Munich Re sieht Gewinnziel in Reichweite -- United Internet, Conti, Virgin Galactic im Fokus

Bitcoin erstmals über 68.000-Dollar-Marke. ABOUT YOU rutscht tiefer in die roten Zahlen. Nordex rechnet mit kleinerer Ergebnismarge. Fraport hebt Prognose an. Porsche SE vervielfacht Gewinn. Schaeffler senkt Umsatzprognose wegen Autoflaute. Hackerangriff auf Robinhood - Millionen von Kunden betroffen. HAMBORNER REIT erhöht Ergebnisprognose. TAG Immobilien setzt sich höhere Ziele für 2022.