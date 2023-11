Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 132,32 EUR abwärts.

Um 09:21 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 132,32 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 132,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 132,72 EUR. Bisher wurden via Tradegate 6.622 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2023 erreicht. Gewinne von 3,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,85 EUR am 28.12.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 41,92 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 177,13 USD.

Amazon ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143.083,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.101,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Amazon am 01.02.2024 vorlegen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Oktober 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Amazon-Aktie angepasst

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie: Änderung der Einzelhandelsstrategie - Amazon trennt sich von Fashion-Stores

Neues Buch von Jordan Belfort: Das empfiehlt der "Wolf of Wall Street"-Autor Privatanlegern