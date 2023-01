Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Dienstagmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Amazon 81,60 EUR

0,37% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,7 Prozent auf 81,68 EUR ab. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 81,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,53 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 37.546 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,43 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 47,11 Prozent niedriger. Bei 77,04 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 6,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 511,20 USD.

Amazon veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 110.812,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 127.101,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Hot Stocks heute: Apple: kurzfristige Long-Chance (PD1ZLH ) - Amazon: Empfehlung für 2023

NFT-Experte Mike Hager: NFT-Markt wird sich wieder erholen - und komplett neue Berufsfelder mit sich bringen

Dezember 2022: Experten empfehlen Amazon-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com