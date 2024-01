Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon schiebt sich am Mittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 151,99 USD.

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 151,99 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 45.364 Amazon-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 155,63 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Bei 87,29 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 74,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 180,88 USD.

Amazon veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127.101,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 143.083,00 USD ausgewiesen.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

