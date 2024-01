Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Amazon am Vormittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 138,72 EUR.

Die Amazon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 138,72 EUR. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 138,84 EUR an. Mit einem Wert von 138,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 8.673 Amazon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 141,84 EUR erreichte der Titel am 20.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 80,91 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 180,88 USD an.

Am 26.10.2023 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 143.083,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 127.101,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 2,69 USD je Aktie aus.

