Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Amazon

Um 09:22 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 91,61 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 91,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.282 Amazon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,43 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,68 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,04 EUR am 28.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 18,91 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 508,90 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 02.02.2023. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 149.204,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 137.412,00 USD erwirtschaftet worden.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,57 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

