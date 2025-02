Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 230,20 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 230,20 USD nach oben. Die Amazon-Aktie legte bis auf 231,51 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.009.084 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD an. 5,35 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (151,61 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 51,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 258,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 06.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,32 USD je Aktie aus.

