Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon stabilisiert sich am Freitagvormittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die Amazon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 87,16 EUR. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 87,19 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 86,51 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 86,79 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 18.964 Aktien.

Am 29.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 154,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 43,54 Prozent niedriger. Bei 76,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 13,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 508,90 USD.

Amazon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amazon hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,39 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149.204,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137.412,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Amazon-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,48 USD je Amazon-Aktie.

