Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gibt am Montagvormittag nach

Die Aktie verlor um 17:34 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 101,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 100,20 USD. Zuletzt wurden via London 213.257 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 145,00 USD markierte der Titel am 02.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 30,34 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2022 auf bis zu 83,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 21,34 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 147,67 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,39 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 149.204,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137.412,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Amazon-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie höher: Amazon kürzt 2025 offenbar Aktienzuteilungen für Mitarbeiter

Die umsatzstärksten Unternehmen der Welt

