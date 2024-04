Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 183,92 USD abwärts.

Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 183,92 USD abwärts. Die Amazon-Aktie sank bis auf 182,67 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 182,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.947.182 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 187,34 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 1,83 Prozent niedriger. Am 13.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,71 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,87 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 206,50 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 169.961,00 USD gegenüber 149.204,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,17 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NVIDIA, Microsoft & Co.: Neues Hebelprodukt auf "Magnificent Seven" - Experten äußern Bedenken

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 5 Jahren verdient

Apple-Aktie trotzdem etwas schwächer: Musik-Abos in Europa bald außerhalb Apples App Stores erhältlich