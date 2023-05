Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteuert sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 99,11 EUR

Um 16:08 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 109,98 USD zu. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 110,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 108,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 16.838.786 Amazon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 146,57 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,44 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,95 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 149,11 USD je Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 27.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 127.358,00 USD gegenüber 116.444,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,56 USD je Amazon-Aktie belaufen.

