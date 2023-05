Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Amazon 97,33 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Amazon-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 97,37 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 97,44 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,11 EUR nach. Bei 97,28 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.013 Amazon-Aktien.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 143,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 76,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 21,07 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 149,11 USD.

Amazon veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127.358,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Amazon am 27.07.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,56 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

