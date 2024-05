Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Im NASDAQ-Handel kam die Amazon-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 189,61 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Amazon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 189,61 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 189,89 USD. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 188,66 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,98 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.150.713 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,09 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,25 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 42,38 Prozent wieder erreichen.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 210,50 USD aus.

Am 30.04.2024 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143,31 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 127,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Amazon wird am 25.07.2024 gerechnet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

