Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 126,81 USD.

Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 126,81 USD. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 125,92 USD ab. Bei 129,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 15.975.480 Amazon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 146,57 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 15,59 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 153,56 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 27.04.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 127.358,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 116.444,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.07.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

