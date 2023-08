Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zieht am Mittag an

Blick auf Amazon-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 139,07 USD nach oben.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 139,07 USD zu. Zuletzt wechselten 41.692 Amazon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,57 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 41,44 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 169,86 USD.

Am 03.08.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 USD, nach -0,20 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent auf 134.383,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 2,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

