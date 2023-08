Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 140,18 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,7 Prozent auf 140,18 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 140,41 USD. Bei 139,02 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 9.279.959 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 146,57 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 81,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,91 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,86 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD gegenüber -0,20 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 134.383,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 121.234,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 2,14 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Analyst rät Netflix zur Einigung mit Hollywood-Autoren und -Schauspielern

AMD-Aktie an der NASDAQ mit starkem Lauf: Neuer Stern am KI-Himmel - sind die Erwartungen an AMD zu hoch?

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Warum sich Apple beim Mega-Thema KI noch zurückhält - und was bevorstehen könnte