Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteuert sich am Vormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 126,28 EUR zu.

Das Papier von Amazon konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 126,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 126,54 EUR. Bei 126,12 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 5.346 Amazon-Aktien gehandelt.

Bei 143,98 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,02 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 76,85 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 169,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,20 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 134.383,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121.234,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,85 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Amazon am 26.10.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,14 USD fest.

