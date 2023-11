Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Amazon. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 139,90 USD.

Die Amazon-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 139,90 USD abwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 27.906 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,44 USD am 07.01.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 41,79 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 177,13 USD.

Am 26.10.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,28 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143.083,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 127.101,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

