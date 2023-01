Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Amazon 84,01 EUR

Die Amazon-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 84,00 EUR. Bei 84,20 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.541 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 154,43 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,60 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,04 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,03 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 511,20 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 27.10.2022. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 127.101,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110.812,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,097 USD je Amazon-Aktie stehen.

