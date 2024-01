Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Amazon zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 154,48 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 154,48 USD zu. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,17 USD aus. Bei 155,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.043.610 Amazon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 157,17 USD erreichte der Titel am 11.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 88,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 180,88 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 26.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,28 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143.083,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 127.101,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Amazon am 01.02.2024 vorlegen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie steigt: NVIDIA kommt Amazon beim Börsenwert wieder näher

Amazon-Aktie steigt an der NASDAQ: Amazon will Stellenabbau fortsetzen - Hunderte Mitarbeiter bei Prime Video und MGM Studios betroffen

Dezember 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Amazon-Aktie angepasst