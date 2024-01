Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Blick auf Amazon-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Amazon. Die Amazon-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 140,92 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 140,92 EUR nach oben. Bei 140,98 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.607 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 20.12.2023 markierte das Papier bei 141,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (82,31 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 41,59 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 180,88 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 143.083,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.101,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,57 Prozent gesteigert.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie steigt: NVIDIA kommt Amazon beim Börsenwert wieder näher

Amazon-Aktie steigt an der NASDAQ: Amazon will Stellenabbau fortsetzen - Hunderte Mitarbeiter bei Prime Video und MGM Studios betroffen

Dezember 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Amazon-Aktie angepasst