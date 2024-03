Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 174,51 USD.

Die Amazon-Aktie musste um 09:18 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 174,51 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.536 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2024 auf bis zu 180,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 3,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (88,12 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 49,50 Prozent sinken.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent auf 169.961,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149.204,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,17 USD je Amazon-Aktie.

