Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 93,63 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 93,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.884 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.04.2022 bei 147,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,35 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 76,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 147,67 USD.

Amazon gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 149.204,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 137.412,00 USD ausgewiesen worden waren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,45 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

