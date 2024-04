Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Amazon im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 186,68 USD.

Das Papier von Amazon legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 186,68 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 187,00 USD. Bei 186,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.441.330 Amazon-Aktien.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 187,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.04.2023 bei 97,71 USD. Abschläge von 47,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 206,50 USD.

Am 01.02.2024 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 USD gegenüber 0,03 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 169.961,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149.204,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,17 USD fest.

