Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 16:08 Uhr 1,7 Prozent. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 112,33 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,09 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 16.115.472 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 146,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 149,11 USD.

Amazon veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 127.358,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116.444,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,37 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 1,56 USD in den Büchern stehen haben wird.

